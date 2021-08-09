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هبوط جديد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يفقد 16 جنيها

06:43 م الإثنين 09 أغسطس 2021
هبوط جديد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يفقد 16 جنيها

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

هوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقد الجرام 5 جنيهات من قيمته دفعة واحده، مقارنة بأسعار منتصف تعاملات اليوم.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في بداية تعاملات اليوم 4 جنيهات، وفي منتصف التعاملات هوى 7 جنيهات، لتصبح قيمة التراجع على مدار اليوم 16 جنيهًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 760 جنيها مقابل 765 جنيهًا، مقارنة بمنتصف بتعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 868 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 2.12% مقارنة بختام جلسة أمس، ووصل سعر الأوقية إلى 1726.6 دولار في الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية الذهب نادي نجيب

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