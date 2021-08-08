الصناعة تدرس تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت بالأقصر

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كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك فرصا كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بمحافظة الأقصر بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها المحافظة لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأضافت في بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمري محافظة الأقصر وذلك في إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد والتي شملت محافظتي قنا والأقصر.

وشارك في اللقاء الذي نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر.

كما حضر اللقاء المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت جامع إن الحكومة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المحافظات وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل أولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع كافة أجهزة الحكومة الخطط والإجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت جامع أن الأقصر لديها أيضا إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات.

وأشارت إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة، وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

واستمعت الوزيرة لبعض التحديات التي تواجه مستثمري المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، وكذا مساعدة المستثمرين في تسويق منتجاتهم.

وأعطت جامع توجيهات لمسئولي مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة كافة المستثمرين الراغبين في المشاركة في المعارض المحلية والخارجية من أبناء الأقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال محافظ الأقصر إن المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة أحد أهم المحافظات السياحية.

وأضاف أن هناك تنسيقا كبيرا بين المحافظة وكافة الوزارات لمواجهة أي تحديات تواجه عملية الاستثمار بالمحافظة، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة الاستثمار في كافة مدن المحافظة.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدادي الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجاري استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الآن 206 ملايين جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجاري لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة.

وأضاف أن الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمري الأقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل إلى 1011 فدانا، وتحديد الأنشطة التي تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة أمام المستثمرين.