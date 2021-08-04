مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، بنسبة 0.07% إلى مستوى 10718 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 40.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 35.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 4.7 ملاين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.88% إلى مستوى 10726 نقطة.