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هل يرتفع سعر رغيف العيش السياحي؟ رئيس شعبة المخابز يجيب

01:42 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
هل يرتفع سعر رغيف العيش السياحي؟ رئيس شعبة المخابز يجيب

العيش

كتبت-دينا خالد:

قال عبد الله غراب، رئيس شعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر رغيف العيش السياحي لن يتأثر بالأسواق، في حال ارتفع سعر رغيف الخبز المدعم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذي يباع بـ5 قروش، قائلا: "جه الوقت إن رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدي 20 رغيف بتمن سيجارة".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: "الكلام ده لازم نعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف".

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز لمصراوي إنه لا داعي لرفع سعر العيش الحر، لأن لا يوجد مبرر لذلك نظرًا لاستقرار أسعار الدقيق في الأسواق منذ شهرين.

وأضاف أن سعر رغيف الخبز الحر يتراوح بين جنيه وجنيهين بالأسواق حسب الحجم.

رغيف العيش المخابز عبد الله غراب الاتحاد العام للغرف التجارية

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