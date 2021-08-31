أسعار الذهب في مصر خسرت 33 جنيها للجرام خلال أول 8 أشهر من 2021 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بنحو 4% خلال تعاملات أول 8 أشهر من عام 2021.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أول 8 أشهر من العام الجاري نحو 33 جنيها، حيث وصل إلى 792 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر أغسطس مقابل 825 جنيها في نهاية ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب العالمية بنحو 85.3 دولار للأوقية بنسبة 4.5%، ليصل سعر الأوقية خلال تعاملات اليوم إلى 1813.1 دولار مقابل 1898.4 دولار في نهاية العام الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر خلال تعاملات اليوم إلى نحو 679 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 905 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.