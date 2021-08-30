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أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:41 م الإثنين 30 أغسطس 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 791 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، مقارنة بأمس.

وانخفض سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 678 جنيهًا، وعيار 24 إلى 904 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6328 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.12%، ووصل سعر الأوقية إلى 1815.3 دولار في الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب مصر جرام الذهب الذهب عيار 21 عيار 18

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