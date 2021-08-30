أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين - أولى جلسات الأسبوع - مقارنة بتعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وهبط سعر أوقية الذهب في بداية التعاملات بنسبة بلغت 22%، لتسجل 1813.5 دولار في الساعة 9:25 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات الوكالة.
وبلغ سعر الأوقية بختام جلسة الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - 1817.5 دولار.
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