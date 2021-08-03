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البورصة تواصل الهبوط بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:57 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
البورصة تواصل الهبوط بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجعه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.88% إلى مستوى 10726 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.97%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 18.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 9.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 8.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.11% إلى مستوى 10821 نقطة.

البورصة المصرية الأسهم الصغيرة المستثمرين الأجانب

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