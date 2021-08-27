زيادة ملحوظة في أسعار الطماطم والبطاطس بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة، مثل الطماطم والبطاطس والفاصوليا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة.

وزاد سعر كيلو الطماطم 75 قرشًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل الجمعة الماضي، وزاد سعر كيلو البطاطس 50 قرشا خلال الأسبوع.

بينما تراجع سعر كيلو الكوسة بين 20 و 50 قرشًا، خلال الأسبوع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6.5 جنيه، بتراجع بين 20 و 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و22 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.