أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.26% في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين- أولى جلسات الأسبوع، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1785.7 دولار، في الساعة 9:13 صباحا.

وسجل سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - 1781.1 دولار.