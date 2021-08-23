أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.26% في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين- أولى جلسات الأسبوع، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
ووفقًا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1785.7 دولار، في الساعة 9:13 صباحا.
وسجل سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - 1781.1 دولار.
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