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أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

10:07 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.26% في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين- أولى جلسات الأسبوع، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1785.7 دولار، في الساعة 9:13 صباحا.

وسجل سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - 1781.1 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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