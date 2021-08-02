الضرائب تعقد ندوة لنشر الوعي الضريبي بين أعضاء نادي الزمالك والعاملين به

كتب- مصطفى عيد:

عقدت مصلحة الضرائب المصرية ندوة للتوعية الضريبية بنادي الزمالك بناءً على دعوة النادي للمصلحة لعقد هذه الندوة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الاثنين.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تستجيب لمطالب المؤسسات المختلفة لعقد ندوات توعية ضريبية وتحرص على تنظيمها في أسرع وقت ممكن فور طلب المؤسسات لها.

وأضاف أنه تم تنظيم ندوة بالتعاون مع نادي الزمالك تحت عنوان "أنواع الضرائب في مصر" لنشر الوعي الضريبي بين أعضاء النادي والعاملين به.

وأكد عبد القادر اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وكافة مؤسسات المجتمع المدني ومنها الأندية الرياضية حيث تعد من أهم الأماكن التي يتجمع بها أكبر عدد من الممولين أصحاب الأنشطة المختلفة، وذلك من خلال سعيها لنشر الوعي الضريبي عن طريق عقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية.

وأوضح أن عقد هذه الندوات يأتي للتيسير على الممولين وتقديم الدعم الفني لهم وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية والإقرارات، مشيرا إلى دعم ورعاية وزير المالية لهذه الندوات وحرصه على متابعتها بشكل مستمر.

وتقدم حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاستجابته السريعة وتلبية دعوة نادي الزمالك لعقد ندوة للتوعية الضريبية، مشيدا بالتطوير الذي تشهده المصلحة وتفاعلها الدائم والمستمر مع كافة مؤسسات المجتمع، وسعيها لإيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي والمدني.

وأشار إلى أن تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية يعد من أهم الأنشطة التي يقوم نادي الزمالك بتوفيرها لأعضائه والعاملين به ونظراً لأن الضرائب من أهم الموضوعات التي تهم الأعضاء والعاملين بالنادي تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية لتنظيم هذه الندوة المثمرة.