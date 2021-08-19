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الجريدة الرسمية تنشر قرار "التنظيم والإدارة" بشأن ترقية موظفي الحكومة

06:35 م الخميس 19 أغسطس 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التنظيم والإدارة" بشأن ترقية موظفي الحكومة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها اليوم الخميس، قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 265 لسنة 2021 قواعد استحقاق الترقية في 30 يونيو 2021؛ ليصبح قرار الترقية ساريًا بدءًا من أول يوليو 2021، وذلك على مختلف الدرجات الوظيفية للموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.

وينشر "مصراوي" قرار رئيس جهاز التنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بحسب ما جاء في عدد الوقائع الرسمية اليوم.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترقية موظفي الحكومة الجريدة الرسمية قانون الخدمة المدنية

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