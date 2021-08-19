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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:03 م الخميس 19 أغسطس 2021
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.91% إلى مستوى 10808 نقاط، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.84%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 28.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 21.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 7 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات أمس بنسبة بلغت 0.27% إلى مستوى 10907 نقطة.

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