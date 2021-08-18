تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 785 جنيهًا، وهو نفس سعر تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 897 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، ووصل سعر الأوقية إلى 1785.7 دولار في الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.