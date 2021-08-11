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أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:46 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر جرام الذهب في السوق المحلي ارتفع بقيمة طفيفة أمس الثلاثاء، وزاد الجرام جنيها واحدا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 763 جنيها مقابل 761 جنيها، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 654 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 872 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6104 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة بلغت 6.5 دولار مقارنة بختام جلسة أمس، ووصل سعر الأوقية إلى 1735.5 دولار في الساعة 12:25ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 21 عيار 24

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