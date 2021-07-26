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أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

01:22 م الإثنين 26 يوليه 2021
أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 792 جنيهًا مقابل 789 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 679 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 905 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 7.7 دولار، وزاد سعر الأوقية بنسبة 0.42%، لتسجل سعر الأوقية 1809.7 دولار، في الساعة 12:48 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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