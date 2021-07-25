"مرسيدس" توقع عقد إنشاء مركزها اللوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد مع شركة مرسيدس- بنز عقد بالأحرف الأولى لإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان من المنطقة الاقتصادية.

وأضاف البيان أن يحيى زكي رئيس المنطقة، وقع العقد هو راؤول روهان، العضو المنتدب لشركة مرسيدس،

وقال المهندس يحيى زكي إن هذه الخطوة هامة لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

وأضاف زكي أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية حالياً في إنهاء جميع مراحل التفاوض والوصول لإنشاء مركز لوجيستي لمرسيدس يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركز لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.