كتبت- شيماء حفظي:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أنه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار:

6,75 جنيه للتر البنزين 80.

8 جنيهات للتر البنزين 92.

9 جنيهات للتر البنزين 95.

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

الأسعار الجديدة للبنزين:

6,75 جنيه للتر البنزين 80.

8 جنيهات للتر البنزين 92.

9 جنيهات للتر البنزين 95.

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.