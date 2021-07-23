Masrawy logo white

بعد زيادتها 25 قرشا.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة (فيديو)

09:24 ص الجمعة 23 يوليه 2021
بعد زيادتها 25 قرشا.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة (فيديو)

أسعار البنزين

كتبت- شيماء حفظي:

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أنه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار:

6,75 جنيه للتر البنزين 80.

8 جنيهات للتر البنزين 92.

9 جنيهات للتر البنزين 95.

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

الأسعار الجديدة للبنزين:

6,75 جنيه للتر البنزين 80.

8 جنيهات للتر البنزين 92.

9 جنيهات للتر البنزين 95.

تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين وزارة البترول أسعار النفط أسعار المحروقات أسعار الوقود

الخبر التالى:

للمرة الثانية في 2021.. لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشًا؟ (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-للمرة الثانية في 2021.. لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا