بعد زيادتها 25 قرشا.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة (فيديو)
كتبت- شيماء حفظي:
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار، وذلك في المراجعة الدورية لأسعار الوقود.
وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أنه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار:
6,75 جنيه للتر البنزين 80.
8 جنيهات للتر البنزين 92.
9 جنيهات للتر البنزين 95.
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
الأسعار الجديدة للبنزين:
6,75 جنيه للتر البنزين 80.
8 جنيهات للتر البنزين 92.
9 جنيهات للتر البنزين 95.
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
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