المالية: إقبال كبير على النقود الجديدة قبل عيد الأضحى

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إن الوزير محمد معيط، وجه بتوفير كميات إضافية فى الأعياد من النقود الجديدة خاصة فئات ٥ و١٠ جنيهات و٢٠ جنيهًا بمقر «الخزانة» بالقاهرة، بخلاف ما يطرح من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

ورصد المكتب الإعلامى لوزير المالية حالة الإقبال المتزايدة، قبيل عيد الأضحى، من المواطنين وأبنائهم على مقر «مصلحة الخزانة» للحصول على الفلوس «الجديدة» التي توفرها بالتعاون مع القطاع المصرفي، والعملات المعدنية المساعدة «الفكة» التي تحمل صورًا من المشروعات القومية خاصة مبادرة «حياة كريمة»، باعتبارها أيقونة «الجمهورية الجديدة» وخير ميلاد لها؛ بما يعكس إيمان المواطنين بأهمية هذا المشروع التاريخي العملاق الذي يستهدف تغيير حياة أكثر من نصف المصريين بالريف، إضافة إلى فكة «المومياوات» التي تخلد ذكرى حدث موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وأكد وزير المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، تمضي بقوة نحو التحول الرقمي لتصبح مصلحة رائدة في خدمة المواطنين، وأننا لدينا خطة استثمارية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالطاقات الإنتاجية للمصلحة من خلال اقتناء أحدث المعدات التس تتسق مع أفضل المعايير العالمية.

وأضاف أن تشغيل خطوط إنتاج العملات المعدنية آليًا خلال الفترة الماضية؛ أسهم فس رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة ٥٠٪؜، وأن حجم الفكة المطروحة فس الأسواق بلغ نحو ٣٤ مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد في توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، ومواقف الركوب الجماعية، على ضوء حجم أعمالهم.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا لا ندخر جهدًا في توفير «الفكة» للجمهور دون حد أقصى، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل من خلال مقر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالدرَّاسة، ولاظوغلي؛ على النحو الذي يُسهم في توزيع الفكة على أكبر عدد من المواطنين، موضحًا أن شتى المحافظات تزود بـ «الفكة» على ضوء احتياجاتها.