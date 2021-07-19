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تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات المحمول في إجازة العيد

11:35 ص الإثنين 19 يوليه 2021
تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات المحمول في إجازة العيد

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب - علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال إن أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021)، إجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.

وأضاف أنه اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021)،

يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منافذ شركات المحمول إجازة العيد عيد الأضحى

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