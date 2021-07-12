"شباب أونلاين".. حكاية وزير قطاع الأعمال مع أول سيت كوم في مصر (فيديو)

كتبت – شيماء حفظي:

حين بدأ أمير كرارة وأحمد الفيشاوي ولقاء الخميسي، تصوير مشاهد "شباب أون لاين" لم يكن يدور في خيال أي ممثل صاعد منهم أنه يعمل مع منتج فني، سيصبح بعد عشرين عامًا وزيرًا في المجموعة الاقتصادية.

كان لدى هشام توفيق – الوزير الحالي لقطاع الأعمال العام – تطلعات تختلف كلية عن مسار الرجل الذي يعيش في رحاب الأرقام والاستثمار ليتوجه مع مطلع الألفية الجديدة إلى عالم الفن.

في حوار لمصراوي، يكشف توفيق، كيف تخلى عن العمل في إدارة الأصول والاستثمار، ويتجه إلى دراسة فنون كوميديا الموقف أو ما يعرف بـ "السيت كوم" ويكون منتجًا فنيًا لأول تجربة لهذا النوع في مصر، بإنتاج مسلسل "شباب أون لاين".

التجربة التي وصفها الوزير بأنها "خرجتني من الحياة تماما" استمرت لثلاث سنوات بالتعاون مع المخرجة هالة خليل، اكتسب حينها خبرات في التصوير والمونتاج والتسويق، قبل أن يودع فلاشات الكاميرات ويعود مرة أخرى للنشاط الاقتصادي.

يقول توفيق :"كنت منتجًا منفذًا ولست ممولاً، في التصوير والمونتاج وتسويق العمل، كانت رحلة 3 سنوات، وانتهت لأنه كان هناك صعوبات وفساد، وعندما تخطينا هذه المرحلة كان نفسي خلص".

تنقل توفيق، وكان على مشارف الأربعينات من عمره حينذاك، بين الفن والاقتصاد، فحين ساءت إدارة الاقتصاد تركها، ليغذي بذرة الفنون داخله، لكنه عاد للاقتصاد مع "وزارة الأحلام" على حد وصفه.

"في الوقت الذي تركت فيه بنوك الاستثمار لم أكن مقتنعاً بالبيئة الاقتصادية، الإدارة كانت سيئة، إدارة الدولة للاقتصاد كانت "ردة" عن الإصلاح الذي حدث في الفترة من 1996 وحتى 2001" بحسب توفيق.

ويضيف :"لكن مع عودة وزارة الأحلام في الفترة ما بين 2004 وحتى 2009 وهي وزارة يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد، ومحمود محي الدين، قررت أن أرجع وأعيد فتح شركة الوساطة في الأوراق المالية عبر الإنترنت، ثم أكملت في هذا المجال، حتى كلفت بمهمة وزارة قطاع الأعمال العام".