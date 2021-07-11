تعرف على أسعار اللحوم البلدي والدواجن في الأسواق قبل عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق خلال الأيام الحالية مع هدوء الإقبال على الشراء، وفقا لقول تجار تحدثوا إلى مصراوي.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم استقر عند 26 جنيهًا بالمزرعة وهو نفس سعر أمس، ليباع الكيلو في الأسواق 30 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض بين 40.5 و43.5 جنيه بالمزرعة، تباع بالأسواق بين 45 و47 جنيها.

وسعر الكتكوت بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بحسب رئيس الشعبة.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم مستقرة خلال الفترة الحالية بالأسواق.

وبحسب عبد الباسط، فإن سعر كيلو اللحوم الكندوز في المناطق الشعبية يتراوح بين 140 و150 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الكندوز في المناطق الراقية بين 150 و170 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الضاني بين 150 و170 جنيها، وفقا لقول نائب رئيس الشعبة.

وقال التجار إن السوق يسوده حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء قبل عيد الأضحى.