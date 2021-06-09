Masrawy logo white

ارتفاع الكوسة وتراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:44 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
ارتفاع الكوسة وتراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر سوق العبور سوق الجملة أسعار الفاكهة

الخبر التالى:

القابضة للغزل تتفق مع شركة هندية لإدارة قطاع الصباغة والتجهيز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد وهذا موعد انكسارها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا