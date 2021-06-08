ارتفاع الكوسة والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة، والخيار البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.