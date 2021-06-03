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البورصة تنخفض بنهاية تعاملات الخميس إلى أقل مستوى في نحو 13 شهرا

03:36 م الخميس 03 يونيو 2021
البورصة تنخفض بنهاية تعاملات الخميس إلى أقل مستوى في نحو 13 شهرا

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.65% إلى مستوى 10054 نقطة وهو يعد أقل مستوى في نحو 13 شهرا.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا دون تغيير.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 39.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 25.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 13.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.16% إلى مستوى 10120 نقطة.

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