هبوط جديد لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1774.3 دولار، بتراجع قدره 4.1 دولار، في تمام الساعة 9:51 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1779.1 دولار.