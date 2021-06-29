هبوط جديد لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1774.3 دولار، بتراجع قدره 4.1 دولار، في تمام الساعة 9:51 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1779.1 دولار.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان