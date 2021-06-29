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هبوط جديد لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:06 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
هبوط جديد لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1774.3 دولار، بتراجع قدره 4.1 دولار، في تمام الساعة 9:51 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1779.1 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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