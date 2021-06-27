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تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

10:41 ص الأحد 27 يونيو 2021
تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و21 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 65 و80 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور سوق الجملة

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