أسعار الذهب العالمية تهبط 7.5% خلال أول 20 يوما من يونيو (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا بنسبة 7.5% خلال أول 20 يوما من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد هبوط كبير لها خلال تعاملات الأسبوع الأخير.

وبحسب بيانات شبكة بلومبرج، ختمت أسعار الذهب العالمية تعاملات جلسة تداول أمس الأول الجمعة عند مستوى 1764.16 دولار للأوقية منخفضة بنحو 142.71 دولار مقارنة بنهاية شهر مايو الماضي.

وتتوقف تعاملات الأسواق العالمية بما فيها التداولات على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ويأتي التراجع الكبير بعد هبوط مفاجئ في تعاملات يومي الأربعاء والخميس الماضيين ليفقد سعر الأوقية خلالهما نحو 85.52 دولار قبل أن تقل حدة الهبوط وتفقد في تعاملات يوم الجمعة 9.34 دولار فقط.

وجاء هذا الهبوط خلال تعاملات الأربعاء والخميس بعد إشارة البنك المركزي الأمريكي خلال بيانه الصادر في نهاية اجتماعه يوم الأربعاء إلى أنه قد يرفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، حيث قد يقدم على رفعها في عام 2023 مع تسارع تعافي اقتصاد الولايات المتحدة ونمو التضخم، وذلك بدلا من رفعها في عام 2024 بحسب تقديرات سابقة للبنك.

ونتج عن التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري انخفاض سعر جرام الذهب في مصر في المتوسط 54 جنيها خلال نفس الفترة، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 764 جنيها خلال تعاملات اليوم الأحد مقابل 818 جنيها في تعاملات آخر أيام شهر مايو الماضي.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 655 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 873 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى نحو 6112 جنيهًا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب العالمية خلال أول 20 يوما من شهر يونيو الجاري، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.