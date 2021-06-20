مباحثات مصرية ليبية لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

كتب- علاء حجاج:

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفدًا رفيعًا المستوى من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي برئاسة فيصل أحمد قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية لتفعيل أوجه التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد إن اللقاء جاء في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الليبية طرابلس في أبريل الماضي.

وتعد الشركة القابضة للاتصالات الليبية هي المسؤولة عن الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي؛ وتعمل على توفير خدمات متطورة وفعالة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والخدمات البريدية وتقنية المعلومات التى تدعم تنمية الاقتصاد الليبي.

وتضم الشركة عدد من الجهات التابعة وهي شركة الاتصالات الدولية الليبية، وشركة هاتف ليبيا، وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وشركة بريد ليبيا، وشركة البنية للاستثمار والخدمات، وأكاديمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب البيان.

وأضاف أن الجانبين عقدا اجتماعا موسعا بحضور عدد من القيادات التنفيذية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة القابضة للاتصالات الليبية والجهات التابعة لهما لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفقا لمذكرات التفاهم الثلاث الموقعة بين مصر وليبيا.

ووقعت مصر وليبيا مذكرتين تفاهم بهدف التعاون في إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية في ليبيا والاستفادة من المنظومة المصرية للكوابل الدولية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات وإعداد الكوادر التقنية من الشباب الليبي بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما شهد الاجتماع طرح الرؤى حول سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وصقل المهارات الرقمية للشباب فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، فضلا عن التعاون فى المجالات المتعلقة بالبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، وتأهيل الكوادر الليبية في مجال الأمن السيبراني والتصدى للهجمات السيبرانية.

وقال وزير الاتصالات في البيان إنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة التعاون المثمر القائم على المصالح المشتركة بين مصر وليبيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من البلدين لوضع خطة محددة بموضوعات وجدول زمني لتنفيذ مشروعات التعاون المشترك في مجالات الربط البيني والكوابل البحرية، ومشروعات التحول الرقمي من خلال نقل التجربة المصرية لليبيا والاستفادة من قصص النجاح التى حققتها ليبيا في هذا المجال.

وأضاف أن التعاون في خلق كوادر متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال استضافة الشباب الليبي في دورات تدريبية في مصر، وإنشاء مراكز للتدريب في المدن الليبية، كما تم الاتفاق على التعاون في مجالات ريادة الأعمال ورعاية الفكر الابتكاري للشباب، ومراكز البيانات، وإدارة المشروعات مع بحث إمكانية الاستعانة بالخبرات المصرية في إدارة المشروعات بليبيا وتبادل الرؤى وقصص النجاح والخبرات بين البلدين في هذا المجال.