ارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الخيار بنحو 50 قرشا للكيلو اليوم السبت، فيما استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.9 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 7 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 7 و10 جنيهات.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.