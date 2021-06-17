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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:24 ص الخميس 17 يونيو 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سمك البلطي سوق العبور

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