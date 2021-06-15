من يصرف مرتبات شهر يونيو اليوم من موظفي الحكومة؟

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية اليوم الثلاثاء في صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما يأتي في مواعيد مبكرة، مقارنة بما حدث في الشهور الأخيرة، وذلك بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، وذلك في كتاب دوري أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة بشأن إقفال العام المالي 2020-2021، بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من اليوم الثلاثاء 15 يونيو وحتى بعد غدٍ الخميس 17 يونيو.

ويتم تقسيم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام الثلاثة المذكورة، على أن يتم الصرف للجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها يومي الأحد والاثنين 20 و21 يونيو 2021.

من سيصرف مرتبه اليوم من موظفي الحكومة؟

تتضمن المجموعة الأولى التي يتم صرف مرتبات العاملين بها اليوم الثلاثاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

كما يتم صرف مرتبات يونيو اليوم للعاملين في وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات.

ويتم صرف المرتبات اليوم أيضا للعاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المنتظر أن يتم صرف مرتبات يونيو اليوم كذلك للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.