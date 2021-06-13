أسعار الذهب تواصل التراجع.. والجرام يهبط 5 جنيهات في يومين

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأحد، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار أمس.

وهبط سعر جرام الذهب في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات أمس، ليصبح إجمالي التراجع على مدار اليومين 5 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 806 جنيهات مقابل 807 جنيهات،أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 691 جنيها، وعيار 24 إلى 921 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6448 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.