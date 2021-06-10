مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.64% إلى مستوى 9977 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 25.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 13.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 11.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.79% إلى مستوى 10042 نقطة.