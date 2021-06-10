Masrawy logo white

مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:20 م الخميس 10 يونيو 2021
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 0.64% إلى مستوى 9977 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 25.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 13.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 11.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.79% إلى مستوى 10042 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة تعاملات البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مدير إدارة المقتنيات بالآثار يفجر مفاجأة بشأن صاحب شقة الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا