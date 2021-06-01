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أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في عامين بعد اتفاق أوبك+ على رفع إنتاجها

05:45 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى في عامين بعد اتفاق أوبك+ على رفع إنتاجها

حقول النفط

القاهرة-وكالات:

قفزت أسعار النفط لأعلى مستوى لها في عامين مع اتفاق تحالف أوبك+ على رفع إنتاجها في يوليو المقبل.

وتجاوز سعر خام مزيج برنت 71.15 دولار، مرتفعًا بنسبة 2.64% عن بداية التداولات اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة روتيرز قفز بذلك النفط إلى أعلى مستوى له في عامين.

وأقر تحالف الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك+" في اجتماع اليوم الاستمرار في خطة تقليص خفض الإنتاج والتي اتفق عليها في أبريل الماضي.

وتضمنت الخطة زيادة تدريجية في الفترة من مايو وحتى يوليو المقبل بواقع 350 ألف برميل في مايو، و350 ألف برميل في يونيو، و400 ألف برميل في يوليو المقبل.

وكانت أوبك قد قررت خفضًا للإنتاج في العام الماضي، للحد من تداعيات فيروس كورونا، لكنها عادت لتحجيم هذا الخفض مع بداية العام الجاري.

وتوقَّعت منظمة الدول المصدِّرة للنفط "أوبك" اليوم أن يعود الطلب على النفط لمعدلات عام 2019، وهو العام السابق للجائحة، بواقع 99 مليون برميل يومياً، وذلك اعتباراً من الربع الرابع لعام 2021.

أسعار النفط أوبك إنتاج النفط

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