البورصة تقرر نقل "جهينة" لقائمة الشركات المحتمل شطب أسهمها

كتبت- ياسمين سليم:

قررت إدارة البورصة اليوم الثلاثاء نقل شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى القائمة "د" نظرًا لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، في المواعيد المحددة لها.

وفي أغسطس الماضي استحدثت إدارة البورصة قائمة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، لتضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري.

وذكرت البورصة في بيان لها أنه وفقًا لقرار لجنة القيد في 25 مايو الماضي، والتي قررت نقل تداول الشركات التي لم توافي البورصة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 بحد أقصى جلسة تداول 1 يونيو 2020 إلى قائمة "د" اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2 يونيو 2021.

وأضافت: "نظرًا لعدم التزام شركة جهينة بإرسال القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تقرر نقل تداول الشركة إلى القائمة "د" اعتبارًا من جلسة تداول غدًا.