أسعار الذهب العالمية تصل لأعلى مستوى في 3 أشهر بعد أداء أسبوعي متميز (جراف)
كتب- مصطفى عيد:
شهدت أسعار الذهب العالمية أفضل أداء أسبوعي في نحو 6 أشهر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 10 فبراير الماضي.
وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية إلى نحو 1831.24 دولار للأوقية بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، آخر أيام الأسبوع في الأسواق العالمية، مقابل 1769.13 دولار في نهاية تعاملات أبريل الماضي بزيادة 62.11 دولار بنسبة 3.5%.
وبحسب وكالة رويترز، يعود ارتفاع أسعار الذهب وتجاوزها 1800 دولار إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار.
وقال بريان لان ، العضو المنتدب لدى شركة GoldSilver Central للتجارة: "إن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الضعيف إلى أقل من 1.6٪ ساعد أسعار الذهب على تجاوز 1800 دولار".
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
236272
عدد المصابين
-
176363
عدد المتعافين
-
13845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158287310
عدد المصابين
-
135705580
عدد المتعافين
-
3295637
عدد الوفيات
إعلان