أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:40 م الثلاثاء 04 مايو 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 9.07 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.59%؛ ليسجل سعر الأوقية 1782.3 دولار، في الساعة 12:32 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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