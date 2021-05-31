"رجال أعمال الإسكندرية" تخاطب المالية لتأجيل التسجيل المسبق للشحن ليونيو 2022

كتبت- ياسمين سليم:

أرسلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تطالبه تأجيل تطبيق نظام التسجبل المسبق للشحن لأول يونيو 2022، بدلًا من يوليو المقبل.

وأضاف بيان صحفي من الجمعية اليوم الاثنين أن عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة حسب طبقا لتصريحات وزير المالية 400 شركة وهو يعني أقل من 1% من المتعاملين.

وقالت الجمعية إن هذا سيؤدي إلى تعطل البضائع التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.

ويعمل نظام التسجيل المسبق للشحنات على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

وأطلقت وزارة المالية، في أبريل المرحلة التجريبية للمنظومة التسجيل المسبق للشحن، على أن تدخل حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

وبحسب البيان فإن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يوماً لتفعيل كل منشأه، بالإضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع على الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه "mts" المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أو المصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب على هذا العمل في مده سابقة لا تقل عن 20 يوما.

ونقل البيان عن لجنة الاستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، قولها إن الموردين الأجانب فوجئوا بإرسال المستندات من خلال نظام الـ""Blockchain، وقد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنة، وهو ما دفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة.

وطالبت الجمعية بتطبيق البرنامج تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب.

وخاطبت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، والذي أقر والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للاقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.

وقال محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن عدد المصدرين الأجانب المسجلين على الـ"Blockchain"، الآن لم يزيد عن 200 مُصدر بينما مصر تستورد خامتها من 180 دولة بواقع 30000 مورد ومصنع تقريبا.