سهم شركة الحديد والصلب للمناجم يقفز 426% ببداية تداوله في البورصة اليوم

كتبت– شيماء حفظي:

بدأ التداول على سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، اليوم الأحد، بعد تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية أفقيا إلى شركتين.

وقفز سعر سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بعد مرور ساعة من التداولات بنسبة 426.6% ليتداول عند 1.84 جنيه، مقابل سعر مرجعي للسهم قدره 0.35 جنيه، ليسجل السهم أعلى نسبة ارتفاع خلال تداولات اليوم.

وكانت البورصة قررت أن يكون التداول على أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على أن يتم التداول على السهم ابتداء من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها في السوق المدرج به.

وأضاف بيان للبورصة، أنه يكون السعر المرجعي لسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) يساوى : سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 3.55 جنيه بتاريخ 24/5/2021) مضروباً فى رأس مال الشركة المنقسمة منسوباً إلى إجمالي رأس مال الشركة قبل التقسيم (10%) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 0.35 جنيه.

وجاء قرار تقسيم الشركة الأم "الحديد والصلب المصرية" إلى شركتين هما شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) ضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية في يناير الماضي.

وقررت لجنة العمليات ما يلي أن يكون السعر المرجعي لسهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) يساوي: سعر إقفال سهم الشركة قبل التقسيم (البالغ 3.55 جنيه بتاريخ 24/5/2021) مضروبًا في رأس مال الشركة القاسمة منسوباً إلى إجمالي رأس مال الشركة قبل التقسيم (90%) ليكون السعر المرجعي للسهم قدره 3.20 جنيه.

ووفقا لبيان البورصة، تكون القيمة المحددة لسعر إقفال سهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) 100,000 جنيه.

وأوضح بيان البورصة، أن تكون القيمة المحددة لسعر إقفال سهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) 100,000 جنيه.

وقررت البورصة، رفع إيقاف التعامل على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة اعتباراً من جلسة تداول الأحد الموافق 30/5/2021 حيث أنه قد تم نشر تقريري الإفصاح للشركة القاسمة والشركة المنقسمة بصحيفتي الأخبار والعالم اليوم بتاريخ 27/5/2021 وفقاً لأحكام المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981.

كما قررت البورصة، إدراج أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) ضمن القائمة (د) اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 30/5/2021 نفاذا للبند رقم (5) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 11/1/2021 بحل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم والمنشور بالوقائع المصرية العدد 41 بتاريخ 20/2/2021.

وأشار البيان، إلى الإفصاح الوارد من الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 13/1/2021 بتعيين مصفى فور الانتهاء من تنفيذ عملية الانقسام وأنه متوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.

وتم إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه المصري، كما تم إدراج أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة) بالقائمة (ج) للأوراق المالية الغير مسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية.