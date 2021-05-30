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زيادة المبيعات تقفز بأرباح النساجون الشرقيون 73% في الربع الأول من 2021

11:14 ص الأحد 30 مايو 2021
زيادة المبيعات تقفز بأرباح النساجون الشرقيون 73% في الربع الأول من 2021

شركة النساجون الشرقيون

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع صافي أرباح شركة النساجون الشرقيون بعد الضرائب في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 73.3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بفضل زيادة المبيعات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد فإن صافي الربح ارتفع إلى 343.1 مليون جنيه في أول 3 أشهر من 2021 مقابل 197.9 مليون جنيه في أول 3 أشهر من 2020.

وقفزت مبيعات الشركة في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت الشركة حققت زيادة في صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 30% مقارنة بعام 2019 وذلك رغم تراجع المبيعات.

والنساجون الشرقيون، هي إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

النساجون الشرقيون أرباح شركة النساجون الشرقيون الضرائب البورصة

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