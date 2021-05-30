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البورصة تعود للصعود في بداية جلسة اليوم بعد تراجعات متتالية

10:24 ص الأحد 30 مايو 2021
البورصة تعود للصعود في بداية جلسة اليوم بعد تراجعات متتالية

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37% إلى مستوى 10280 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي في نهاية تعاملات يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.23% إلى مستوى 10242 نقطة، مدفوعا بمبيعات عربية وأجنبية.

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