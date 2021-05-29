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أسعار الذهب تواصل الارتفاع في السوق المحلي اليوم.. والجرام يقفز 4 جنيهات

12:33 م السبت 29 مايو 2021
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في السوق المحلي اليوم.. والجرام يقفز 4 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 817 جنيها للجرام مقابل 813 جنيهات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 700 جنيها للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 932 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6536 جنيها.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38%.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج فإن سعر الأوقية صعد إلى 1903.7 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

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