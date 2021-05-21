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اتحاد الصناعات: أحمد بهجت جعل من مدينة 6 أكتوبر وجهة للصناعة

05:27 م الجمعة 21 مايو 2021
اتحاد الصناعات: أحمد بهجت جعل من مدينة 6 أكتوبر وجهة للصناعة

رجل الأعمال أحمد بهجت

كتبت- نرمين إبراهيم:

نعى اتحاد الصناعات المصرية، رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، إن "رجل الأعمال الراحل كان أحد رموز الصناعة الوطنية، فضلا عن بصمته في مجال التطوير العقاري والصناعات الهندسية، وعدد من القطاعات الأخرى".

وأضاف البيان، أن "بهجت" هو من أشعل حماس رجال الصناعة والمواطنين بالاتجاه إلى الحياة وإقامة المصانع في مدينة أكتوبر، مشيرا إلى أنه "بفضل رؤية بهجت أصبحت مدينة 6 أكتوبر وجهه للصناعة والسكن والترفيه".

وتوفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، صباح اليوم، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض


أحمد بهجت فتوح اتحاد الصناعات المصرية التطوير العقاري مدينة 6 أكتوبر

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