زيادة ثالثة في أسعار الحديد خلال مايو.. والطن يرتفع ألف جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح شهدت ارتفاعا للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري بين 400 جنيه و450 جنيهًا للطن.

وكانت أسعار الحديد ارتفعت 150 جنيهًا للطن مع بداية شهر مايو الجاري، وزادت الأسبوع الماضي بين 350 حنيهًا و400 جنيه، ليصبح إجمالي الزيادة حتى الآن حوالي ألف جنيه.

وأضاف الزيني، أن زيادة الأسعار ترجع إلى رغبة المصانع في تعظيم أرباحها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخام بالبورصات العالمية.

وسجل سعر طن البليت بالبورصات العالمية نحو 700 دولار، وسعر طن الخردة نحو 502 دولارا، بحسب بيانات البورصة العالمية.

وزاد سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز إلى 14600 جنيه، كما زاد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 14500 جنيه.

وارتفع سعر طن الحديد بشركة بشاي للصلب إلى 14050 جنيهًا مقابل 13600 جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب إلى 14500 جنيه.

وأضاف الزيني أن سوق مواد البناء يعاني من ركود كبير منذ فترة طويلة وحتى الآن، مشيرا إلى أن السوق لا يتحمل كل هذه الزيادات بأسعار الحديد.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.