أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.08% في بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة بلغ سعر أوقية الذهب 1817.06 دولار في الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس 1815.6 دولار.