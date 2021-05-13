أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:41 ص الخميس 13 مايو 2021
أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.08% في بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة بلغ سعر أوقية الذهب 1817.06 دولار في الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس 1815.6 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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