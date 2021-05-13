أسعار الذهب العالمية تصعد مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.08% في بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة بلغ سعر أوقية الذهب 1817.06 دولار في الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وكانت أسعار الذهب سجلت بختام تعاملات أمس 1815.6 دولار.
الخبر التالى:أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أول أيام عيد الفطر
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
240927
عدد المصابين
-
178805
عدد المتعافين
-
14091
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
161067695
عدد المصابين
-
138859687
عدد المتعافين
-
3344499
عدد الوفيات
إعلان