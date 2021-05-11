وزير قطاع الأعمال يتفقد سيارة "E70" الكهربائية في "النصر للسيارات"

كتبت شيماء حفظي:

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين والتي تم استيراد 13 منها لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووفقا لبيان الوزارة فإن استيراد 13 سيارة من الطراز E70 تعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي ستنتج محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامة "نصر" المعروفة.

ومن المقرر البدء في الاختبارات أول يونيو المقبل لفترة ٣ شهور، وفقا للبيان.

وناقش الوزير مع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي، والإدارة التنفيذية للشركة، بعض التفاصيل الخاصة بشحن الكهرباء من خلال مختلف أنواع الشواحن المتوفرة من خلال المحطات العامة الحالية ويبلغ عددها حوالي 75 محطة مخطط زيادتها إلى 3000 محطة في السنة الأولى لإنتاج السيارة E70.

وأكد الوزير أن التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتحقيق استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة ذات التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواكبة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تصل إلى 25,000 سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.