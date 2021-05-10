مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:25 م الإثنين 10 مايو 2021
مشتريات عربية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.5%، إلى مستوى 10686 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.29%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 44.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 5.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 50.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس، بنسبة بلغت 0.52%، إلى مستوى 10643 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

الخبر التالى:

أوبر تقرر رفع أسعار خدماتها بسبب زيادة البنزين الأخيرة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ما البنوك التي تبيع شهادات ادخار بأعلى عائد؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا