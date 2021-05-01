أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم السبت
كتبت-دينا خالد:
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بقيمة 3 جنيهات مقارنة بأمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 779 جنيهًا مقابل 776 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 668 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 890 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6232 جنيهًا.
وعالميًا تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغ سعر الأوقية 1769.1 دولار بتراجع نسبته 0.17%، مقارنة ببداية التعاملات.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
226531
عدد المصابين
-
170008
عدد المتعافين
-
13278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
151093581
عدد المصابين
-
128421128
عدد المتعافين
-
3178093
عدد الوفيات
إعلان