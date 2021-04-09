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كيف تغيرت أسعار الذهب في مصر خلال أول أسبوع بأبريل؟

04:04 م الجمعة 09 أبريل 2021
كيف تغيرت أسعار الذهب في مصر خلال أول أسبوع بأبريل؟

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام 5 جنيهات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 762 جنيهًا مقابل 757 جنيهًا الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 871 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.

وكشفت بيانات تدفقات أسبوعية من Bank of America الجمعة 9 أبريل أن المستثمرين ضخوا أموالا في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الفائتة تزيد عما تلقته السوق في الاثني عشر عاما الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم.

وقال Bank of America إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، مما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الاثني عشر عاما الماضية.

وقال Bank of America، استنادا إلى مخصصات العملاء للأصول، إن 63.6% من الأموال، وهي نسبة قياسية، اُستثمرت في الأسهم، و18.5% في الدين و11.6%في النقد.

لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، علاوة على ما يقرب من 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.

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